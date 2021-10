Ifs. Basket (N1F). Ifs entre dans le vif du sujet

Dernière ligne droite pour le CB Ifs. À quelques jours du début des hostilités en N1F, où Ifs débutera par un premier gros déplacement à Geispolsheim, les filles de Morgan Debrosse sont dans les derniers réglages "Il nous reste des choses à travailler offensivement. Il y a encore des axes de travail à peaufiner et à améliorer tout au long de l'année", souligne le nouveau coach, Morgan Debrosse.

La jeunesse, comme une habitude

Avec pas moins de quatre départs pendant l'intersaison, les vertes ont pu accueillir Valentine Zambelli (La Roche/Yon), Kanelle Mahobah (Toulouse), Shelby Saint-Juste (Mondeville), Sofija Lazareska et Euzhann Lerandy (Bourges puis Angleterre). "Le groupe apprend à se connaître au fur et à mesure. Le groupe vit bien, les filles se donnent à 200% à chaque entraînement. C'est positif pour la suite", se satisfait le technicien ifois. Un groupe à nouveau rajeuni, qui n'effraie pas pour autant l'intérieure, Anaïs Deyres : "Ça devient une habitude même si en effet c'est la première année où le groupe est aussi jeune. Former des jeunes joueuses est l'un des plus gros objectifs du club. Là on se projette sur deux ans".

Un atout collectif

Le bilan comptable mitigé lors des matchs de préparation n'a pas de quoi inquiéter Morgan Debrosse aux commandes. Battues face à Caen Sud (Prénationale masculine) puis contre Feytiat, formation qui jouera le haut de tableau en N1F, les ifoises se sont imposées devant Alençon (78-49) et le Havre (78-49), de quoi en tirer des enseignements positifs "Chaque joueuse s'exprime au travers du collectif. Ce n'est pas une seule joueuse qui va me faire gagner des matchs", souligne-t-il. Une qualité confirmée par l'intérieure ifoise "Morgan met le collectif en avant et avec le groupe que l'on a je pense que ça va marcher". Impatientes de débuter la saison, les ifoises sont prêtes à en découdre dès ce samedi 16 septembre, en déplacement près de Strasbourg.