Un peu plus de quatre ans après sa sortie, la silhouette effilée de la Leon n'a rien perdu de sa tonicité visuelle. Remise à la page avec trois fois rien, la nouvelle série se pare d'une grille de calandre et de boucliers remodelés, de passages de roue arrière plus marqués et d'optiques aux feux de jour et antibrouillard à LED.

La rénovation de la compacte de Seat passe surtout par l'enrichissement de ses équipements, à partir de la seconde finition Style. Ce coeur de gamme (dès 22 525 €) gagne un grand écran central couleur tactile de 8" avec navigation, un frein de parking électrique et une sellerie renouvelée. Les deux hauts de gamme, FR d'esprit sportif et Xcellence orienté luxe, ajoutent la dernière modernité en introduisant à bord - via deux packs dédiés, à 560 et 740 € - quelques assistants de conduite sophistiqués, feux de route intelligents, reconnaissance des panneaux, aide au freinage avec détection piéton, ou encore Traffic Jam qui conduit l'auto dans les embouteillages.

Côté conduite, la Leon séduit toujours par la précision de sa direction. Elle permet de valoriser l'indéniable tempérament sportif que le constructeur espagnol s'efforce d'appliquer à ses productions. Mais sans pour autant la départir d'une certaine souplesse de suspension, pour la rendre plaisante à tous.

