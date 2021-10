Kensen. Toyota a encore amélioré sa Yaris

La citadine Yaris, produite en grande série à Valenciennes-Onnaing, illustre à merveille l'incidence du "kenzen" - l'amélioration permanente - dans l'industrie japonaise. Car déjà une première fois remise à niveau en 2014, trois ans après sa sortie, cette troisième génération du modèle vient à nouveau de bénéficier d'une série d'améliorations. Et rien à voir, ici, avec un quelconque ravalement de façade, puisque plus de 900 nouvelles pièces forgent la Yaris 2017.

Sans bouleverser sa silhouette, la face avant de la dernière version se reconnaît par l'abandon des grands traits de chrome qui en simplifie sa physionomie. Les bas de caisse et l'arrière - hayon, blocs feux et bouclier - ont également été retouchés.

L'application d'habillages et de selleries plus colorés, la pose d'un nouvel écran central de 4,2 pouces et autres menus détails, agrémentent l'atmosphère intérieure. Mais la standardisation d'un freinage automatique d'urgence change pour sa part vraiment la donne, accompagné d'une reconnaissance des panneaux et d'une alerte de franchissement de ligne.

Côté technique, direction et supports moteur révisés optimisent la maniabilité et le confort acoustique. Sa double distribution variable et son rapport volumétrique élevé, améliorent les accélérations et les émissions.

