Elle s'étend sur plus de 60 000 m², autant vous dire que les nombreux visiteurs attendus du 15 au 24 Septembre 2017 auront de quoi s'occuper. La foire internationale de Caen prend ses quartiers au parc des expositions, on y recense plus de 400 exposants et de nombreux pôles thématiques pour cette édition 2017: maison, jardin, évasion, mobilité, gastronomie, agricole ou encore un pôle connecté mis en lumière cette année.

Parmi les nouveautés des événements sur seulement trois jours

Par exemple lors du premier weekend vous retrouverez le “Caen e-sports weekend”, 200 candidats vont se lancer dans une compétition de jeux vidéo avec retransmission sur écran géant.

À ne pas manquer non plus “le village des sports” qui vous permettra de découvrir les différentes ligues sportives de Caen (le 17 Septembre: démonstration de saut à la perche sur le parvis du Zénith)

La foire internationale de Caen c'est un mélange de détente, de découverte, d'idées, et d'échanges avec de nombreux professionnels: pour nous en parler Frédérique Gervais, directrice générale déléguée du pôle Grand Public de Caen Event:

Sur place également l'expo-événement avec pour thème cette année “Les îles Françaises”, une façon de découvrir tous les petits territoires Français parfois méconnus du grand public. À noter que la foire internationale de Caen solidaire avec les Caraïbes et organise une collecte de fonds en partenariat avec la Croix Rouge (à lire ici).

Si vous souhaitez vous y rendre en famille sachez qu'un véritable espace enfant (de 3 à 12 ans) est en place avec de nombreuses animations. Autre nouveauté cette année les parkings visiteurs sont gratuits!

4 nocturnes sont prévues jusqu'à 22h les 2 samedis, le mardi et le 2e vendredi de la foire.

Retrouvez tous les tarifs, horaires et le programme sur caenevent.fr