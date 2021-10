Caen. A Caen, l'Entente Nautique se tourne vers l'avenir

Plus 10% d'adhérents par rapport à l'année précédente pour l'Entente nautique caennaise. Ils sont désormais 1 450 à y nager, preuve de l'attractivité du club caennais. "On veut se tourner vers l'avenir, on était le 47e club de France en natation course il y a 3 ans, aujourd'hui on est 32e et on vise le top 30." explique Thierry Olivier, le président du club. L'autre objectif du club cette saison est de développer sa relation avec l'université pour aménager l'emploi du temps de licenciés comme Adèle Blanchetière, la plus grande promesse de l'ENC.

Un coup dur en cette rentrée

Alors que outil de travail, le stade nautique Eugène Maës fraîchement rénové, sera officiellement inauguré ces samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, l'Entente Nautique Caennaise subit un vrai coup dur en cette rentrée. Suite à l'application d'un décret ministériel, le lycée Malherbe de Caen ne peut pas accueillir cette année d'élèves en sport-études à l'ENC car les jeunes nageurs ne figurent pas sur la liste du ministère de la jeunesse et des sports. "On est consternés par cette décision, on a des jeunes qui consacrent 20 heures par semaine à la natation et qui à côté de ça sont très bons à l'école et leur rêve de haut niveau se retrouve bloqué pour des raisons administratives..." déplore Valérie Leroux, directrice de l'EN Caen.