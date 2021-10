Un professeur de taille

Une cinquantaine de tubes dans son répertoire, des talents de créateur, de producteur et 5 millions d'albums vendus, Pascal Obispo a écrit pour de nombreuses stars (Johnny Hallyday, Marc Lavoine, Lionel Richie, Michel Delpech, etc …). Aujourd'hui c'est aux côtés de nouveaux talents qu'il décide d'apporter sa riche expérience. De plus Pascal fait parti de ces artistes qui donnent beaucoup, on se souvient par exemple de ses albums “Sa raison d'être”, “Noel ensemble” ou encore “Kiss & Love” au profit du Sidaction.

Une arrivée de marque pour TF1 qui courtisait l'artiste depuis de nombreuses années. Cerise sur le gâteau les 4 jurés sont amis dans la vie, Pascal lui aura pour objectif de bousculer les petites manières de ses camarades. Heureuse, la chaîne a fait l'annonce sur le compte twitter de son émission phare “The Voice” :

Fin du suspense

Jusqu'à aujourd'hui le mystère planait puisque beaucoup de rumeurs circulaient suite au départ d'M.Pokora après seulement une saison dans le fauteuil rouge. Christophe Maé, Maître Gims, Nolwenn Leroy ou encore Soprano, tous ces noms figuraient sur la liste des prétendants mais c'est finalement Pascal Obispo qui décroche le rôle ; un Pascal qui avait pourtant refusé plusieurs fois les offres de la production. Il estimait à l'époque ne pas être capable de faire ce job et remettait même en question le véritable intérêt du jury en sous-entendant que les places étaient là simplement pour cautionner l'émission et avoir une célébrité de plus dans le programme. Un avis qu'il a visiblement oublié!

La septième saison de “The Voice” devrait être diffusée en Février 2018. Les premières auditions à l'aveugle seront quant à elles enregistrées dès l'automne prochain.