Caen. Et si vous veniez tester le tir à l'arc ?

C'est l'heure de la rentrée pour le club des Archers de Caen ! Mêlant expérience et découverte, le club de tir à l'arc de Caen met en place des séances d'initiation les lundi 18 et mardi 19 septembre prochain au gymnase Cosec Albert 1er de Caen.

Une pratique calme et relaxante

S'appuyant sur un noyau de tireurs fidèles depuis plus de 50 ans, le club a la volonté de faire découvrir cette discipline olympique. "J'invite tout le monde à venir essayer au moins une séance. Si les gens sont patients, qu'ils ont de l'adresse et qu'ils aiment bien les sports individuels, c'est un sport fait pour eux", explique Gérard Jeanne, le président. "C'est un sport calme et déstressant", poursuit-il. Le tir à l'arc peut se pratiquer en salle à une distance de 18 m ou en extérieur (pour les plus confirmés) à une distance de 30 m pour les jeunes et 70 m des juniors aux vétérans. En compétition ou en tir loisir, le club de Caen accueille aussi bien les enfants, que les familles.

Horaires:

À partir du lundi 18 septembre pour les adultes, de 19h45 à 21h30.

À partir du mardi 19 septembre pour les jeunes de 9 à 17 ans, de 18h à 19h30.

Lieu : Gymnase Coser Albert 1er, rue Albert 1er à Caen (à proximité de la Polyclinique du Parc).

