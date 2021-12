Dimanche 29 janvier 2017 se tient de 10h à 18h30 au gymnase Albert Ier de Caen le Championnat du Calvados de tir à l'arc en salle pour les catégories de jeunes. Les licenciés du club des Archers de Caen, référence du tir à l'arc normand qui organise l'événement, seront à n'en pas douter parmi les grands favoris.

L'avenir du tir à l'arc normand

Comptant dans ses rangs chez les jeunes les soeurs Cléo et Marianne Levadé, ainsi qu'Anaïs Tremblayes qui cumulent les titres locaux et parfois même nationaux, les Archers de Caen disposent de six entraîneurs diplômés d'État qui transmettent leur passion aux jeunes.

L'entrée à l'événement sera gratuite pour les spectateurs qui pourront observer l'avenir du tir à l'arc normand.

Entrée gratuite, gymnase Albert Ier dans la rue du même nom

