Hors Normandie. Dans un hôtel de Belgique, louez le poisson Némo pour la nuit ! 

Une touriste néerlandaise a posté début septembre une photo de bocal à poisson sur son compte Facebook. Une de ses amies, productrice radio en Nouvelle-Zélande, l'a reprise sur Twitter. Le tweet est devenu viral et a été aimé plus de 30.000 fois en moins de quatre jours.

A Belgian hotel is offering lonely customers the option to rent a fish for the night. https://t.co/xvXqENXPOi pic.twitter.com/nShFCVlh49