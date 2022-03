Le Jumping de Caen passe en trois étoiles : un déclassement volontaire

“L’an dernier, un de nos partenaires nous a fait défaut. Il nous a manqué 70 000 euros. Notre budget est donc revu à la baisse cette année, et la dotation du concours sera moins importante”, explique François Bourey, l’organisateur du Jumping au parc des expositions de Caen. L’attribution, fixée à 190 000 euros, est restée cependant attractive : le champion olympique Eric Lamaze et le champion du monde Philippe Le Jeune ont déjà annoncé leur venue.

“Nous avions pris la bonne décision en optant l’année dernière pour un concours quatre étoiles. Elle nous a permis d’acquérir une notoriété rapide. La qualité de notre plateau ne souffrira pas de ce changement. Son niveau sportif va même en bénéficier avec la présence de ces deux grandes stars et l’ensemble des participants de l’an dernier. Deux cents chevaux sont attendus ce week-end et on a même dû refuser près de cent trente demandes”, se réjouit François Bourey.

