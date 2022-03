Curtis Mac Carty a été libéré en mai 2007 après avoir passé 21 ans en détention, dont 18 ans dans les couloirs de la mort, aux Etats-Unis. Accusé de viol et d'assassinat, l'homme a finalement été reconnu innocent et relâché après que le FBI a relevé des faux témoignages et des falsifications de scellés dans cette affaire.

Curtis Mac Carty témoignait hier matin devant des lycéens caennais, et a rencontré le grand public au Mémorial de Caen. Des rencontres qui lui redonnent de l'espoir.