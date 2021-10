Rouen. Baseball : les Huskies de Rouen en route pour les demi-finales

Les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) sont insatiables, et ils l'ont prouvé toute l'année en dominant de la tête et des épaules la saison régulière de championnat. Sur cette lancée, la meute est logiquement favorite à sa propre succession pour un troisième titre consécutif et un treizième en l'espace de quinze ans. Mais pour asseoir un peu plus leur domination sur la discipline, les joueurs de Keino Pérez devront aborder avec sérieux la phase de play-off dès ce samedi 9 septembre 2017.

Les Huskies largement favoris

Grâce à leur première place au classement, les Huskies ont évité les quarts pour accéder directement les demi-finales. Ils y retrouveront les Cougars de Montigny, qui ont terminé quatrième de la saison avant de se débarrasser de Paris. Avec quatre victoires en autant de matches dans les confrontations de cette saison, la meute partira largement favorite.

Les Rouennais auront aussi l'avantage de conclure la série à domicile. Les deux premiers matches se joueront ces 9 et 10 septembre 2017 sur le terrain que choisira Montigny, son propre stade étant en travaux. Puis le match 3 et les matches 4 et 5, si nécessaire, se dérouleront le week-end suivant à Rouen.

