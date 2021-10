Hors Normandie. Gagnez votre radio-réveil dans Gratter la Normandie sur Tendance Ouest

Jouez, chaque matin, avec la Normandie: grattez l'une des lettres du mot Normandie avec Wilfried entre 5h et 9h sur Tendance Ouest et gagnez des cadeaux, soyez bien attentif toute la semaine et ne grattez pas une lettre déjà découverte.

En jeu: votre radio-réveil double alarme, de couleur rouge et votre mug Tendance Ouest, pour bien débuter la journée.

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS, envoyez le code WILFRIED au 7 11 12 (65 cts + prix du SMS).