Victoire importante pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés face à Pacy 1-0 sur la pelouse d'Yvetot, samedi 2 septembre 2017, pour le compte de la 3ème journée de Nationale 3.

Le match

Dans un match dominé globalement par le club rouennais et devant environ 800 supporters, les Rouges et Blancs ont réussi à s'imposer dans les arrêts de jeu de la rencontre sur un penalty obtenu et transformé par Sidibé. Grâce à cette victoire, le FC Rouen prend la 4ème place au classement à un point du leader, la réserve de QRM, avant de faire son entrée la semaine prochaine en Coupe de France face à Barentin.

Le but

90(+4): Suite à un contact sur Sidibé dans la surface adverse, le joueur rouennais se fait justice lui-même et donne la victoire à son équipe.

La fiche

FC Rouen-Pacy: 1-0 (mi-temps:0-0)

Arbitre : M. Lixon

Affluence : 800 spectateurs





But FC Rouen: Sidibé (90+4)

FC Rouen : Quedeville, Batola, Bassin, Faty, Lebourg, M. Benzia, Ouadah (cap.), Gibon, Sidibé, Mendy, Mainemare puis F. Benzia (67')

Pacy : Renard, David, Betin, Levillain, Mfou'ou, Kurnik, Pichavant puis Gomis (81'), Goupil puis Baulier (54'), Awolaja puis Delater (65'), Sihel (cap.), Yandza