La dentelle à l'honneur à Bayeux

Ces deux après-midis seront l'occasion pour les dentellières (ou dentelliers !) en herbe de découvrir une partie des très riches collections du musée – un avant goût de ce que l'on pourra admirer lors de la réouverture du musée en 2012 – et de faire connaissance avec Myriam Gouye, régisseur des collections, elle-même dentellière, et qui vient de recevoir le noble titre de “Meilleur Ouvrier de France”. Elle livrera à chacun et chacune le secret du maniement des fuseaux.

> Mardi 25 octobre, de 14h à16h : visite-atelier proposée par le Service Jeunesse en direction des 12-18 ans.

> Mercredi 26 octobre, de 14h à16h : visite-atelier proposée par Bessin Insertion et le Centre Social CAF de Bayeux.