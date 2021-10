Astronomie. La tête dans les étoiles avec LVA

Les vendredis de l'astronomie est une association dont le but est de vulgariser l'astronomie et les sciences corollaires en organisant des conférences gratuites une fois par mois. Pour sa rentrée, LVA, avec une conférence baptisée Des astres et des mots animée par le président de l'association Gérard Pitrou le 8 septembre 2017 à Rouen, nous renseigne sur le vocabulaire astronomique.

LVA: toute une histoire

Association crée en 1994 par deux passionnés, Roger Mercado et Gérard Pitrou, Les vendredis de l'astronomie est aujourd'hui ancrée dans le paysage culturel de Rouen. Elle propose des rencontres et des échanges, collaborant avec d'autres entités dédiées à l'astronomie comme l'Observatoire de Rouen ou la Société astronomique de France afin d'élargir nos horizons.

Les invités de ces conférences sont des amateurs passionnés ou des scientifiques: cosmologistes ou astrophysiciens. Grâce à des thématiques variées et parfois en écho avec l'actualité astronomique, ces rendez-vous rassemblent autour de sujets qui laissent rêveurs comme les trous noirs, l'évolution de l'univers ou la vie extraterrestre.

Des mots à contre-emplois

Avec cette première conférence, Gérard Pitrou veut revenir sur des mots communs en astronomie mais parfois employés à contre emploi par les médias tels que les constellations, les étoiles et les nébuleuses. "C'est un sujet classique, explique le passionné, mais cela permet d'introduire cette science, de rappeler les bases de l'astronomie. C'est une manière efficace de rendre cette science intelligible et ce langage accessible".

Cette conférence met à mal bon nombre d'idées reçues. "Ce qu'on appelle l'étoile du berger qu'on observe à l'aube ou au crépuscule n'est en fait pas une étoile mais une planète: il s'agit de Vénus! Une étoile est une boule de gaz qui brille de sa propre énergie, rappelle t-il. Il y a confusion!". Si certains termes sont donc encore nébuleux pour le public, Gérard Pitrou entend bien faire toute la lumière sur ce sujet!

Pratique. Vendredi 8 septembre à 18h30. Salle Ostermeyer, Maison des associations à Rouen. Gratuit. Tél. 06 79 89 06 48

