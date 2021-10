Après sa défaite frustrante au vu du jeu contre Tours (3-4) le 25 août 2017, le Hockey Club Caen (Calvados) s'est largement imposé contre Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), également pensionnaire de Division 1 ce mercredi 30 août 2017. En dépit d'une domination dans le jeu, les Drakkars se sont d'abord retrouvés menés 0-1 à l'issue du premier tiers à cause de la solidité du gardien francilien Rémi Husson.

Caen s'accroche et repasse devant

Repassé en tête à l'issue du deuxième tiers grâce aux deux buts de son capitaine André Menard (28e et 33e minutes), Caen continue de proposer un hockey offensif à son public et continue son festival. Dans le dernier tiers pas moins de quatre nouveaux buts sont inscrits, d'abord par Alexander Ryabev (46e et 49e) puis après la réduction du score nocéenne par la nouvelle recrue Steven Kuhn (55e) avant qu'André Menard, encore lui, vienne clore la marque (57e).

La réaction (Luc Chauvel, entraîneur des Drakkars) : "Tout s'est passé comme on voulait, on a passé des étapes. À chaque match on s'écroulait au troisième tiers. Aujourd'hui tout est satisfaisant, le groupe prend forme petit à petit, on veut prendre goût à la victoire et s'en imprégner d'ici à la reprise contre Nantes."

