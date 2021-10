Pour cette édition d'automne qui se tiendra du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2017, la braderie de Rouen (Seine-Maritime) va ouvrir un nouvel endroit pour le public et les artisans. "Tout le secteur autour de la place Barthélemy (parvis de l'église Saint-Maclou) sera dédié au marché des créateurs. Plein de jeunes créateurs rouennais ou des environs y seront installés. Le but est de faire la jonction entre le centre-ville qui est de l'autre côté de la rue de la République pour joindre la rue de Martainville et le quartier de la place Saint-Marc", s'enthousiasme Bruno Bertheuil, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (Ocar).

Promouvoir le vélo

Cette année, l'Ocar va aussi travailler avec l'association Sabine qui promeut l'usage du vélo comme moyen de transport idéal pour les courts trajets en ville. "Elle proposera avec l'aide de ses adhérents le transport de vos achats à vélo pour le ramener jusqu'à votre voiture. C'est aussi un moyen de montrer aux gens qu'on peut faire ses courses à vélo dans Rouen", ajoute Bruno Bertheuil. Elle sera présente le samedi 9 septembre au carrefour Boudin/rue aux Juifs de 15h à 18h.