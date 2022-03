Le Burkina sous le choc d'un nouvel attentat sanglant au coeur de sa capitale

Le Burkina Faso était sous le choc lundi au lendemain d'un attentat dans la capitale Ouagadougou ayant coûté la vie à 18 personnes, Burkinabè et étrangers, qui rappelle le mode opératoire d'une attaque jihadiste sanglante il y a un an et demi.