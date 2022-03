Saint-Lô. Derniers jours pour le grand jeu de l'été dans la Manche

Le conseil départemental de la Manche est fier des atouts et de la beauté de son territoire, petit morceau de paradis en Normandie. Depuis plusieurs années déjà, la Manche crie haut et fort sa fierté d'être une presqu'île, d'avoir le goût des bonnes choses, d'héberger le Mont saint-Michel et d'avoir ... les plus beaux paysages du monde.

Collez et gagnez

En mars 2017, le conseil départemental de la Manche a lancé une démarche ambitieuse d'attractivité pour le territoire avec cette nouvelle signature "La Manche changez de point de vue".

L'ensemble des manchois est invité à se mobiliser pour porter fièrement les couleurs de son département 50. Depuis le 11 juillet 2017 et pour quelques heures encore, jusqu'au 15 août 2017, le département de la Manche organise le "Grand jeu de l'été avec votre voiture".

Le jeu est très simple. Il faut utiliser l'autocollant offert dans le magazine du conseil départemental de la Manche, le Manche Mag n°56 d'Avril, Mai et Juin et le coller sur votre voiture.

Depuis le 14 juillet et jusqu'au 15 août 2017, des équipes sillonnent de manière aléatoire les routes de la Manche à la recherche de voitures avec l'autocollant " La Manche, changez de point de vue ". Des plaques d'immatriculations (dont l'autocollant figure sur la voiture) sont relevées pour participer au tirage au sort et gagner des Manche Box d'une valeur de 3 000 €. Au total, 19 plaques d'immatriculations relevées seront tirées au sort.

Retrouvez l'ensemble du règlement ICI

Bonne chance !