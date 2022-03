Rouen. Près de Rouen, un passionné de sport automobile partage sa passion à travers ses livres

"Vers huit ou neuf ans j'ai commencé à regarder les 24H du Mans. Et en 1969, il y a eu une édition qui est restée dans les mémoires, où les deux voitures en tête ont lutté jusqu'à la fin, et ont fini avec un petit écart de 100 mètres à l'arrivée". Depuis cet épisode, la passion de l'automobile n'a jamais lâché Philippe Vogel. C'est pourquoi, en 2009, le Seinomarin décide d'écrire sur sa passion.

Et son choix se porte sur un pilote qui était plutôt en fond de grille: le Britannique Mike Beuttler. "Je m'y suis attaché parce que ce n'était pas celui dont tout le monde parlait. J'ai toujours eu plus envie de découvrir ceux qui étaient plus dans l'ombre que dans la lumière."

Philippe Vogel a alors commencé par réunir dans un cahier ce qu'il savait de la carrière du pilote, puis dans les années 2000 et l'arrivée d'Internet, il s'est dit : "Pourquoi je n'écrirais pas un bouquin sur la vie de ce pilote puisque je sais pertinemment que personne ne va le faire ?"

Une passion mise en page

"Le sujet que j'évoque à travers Mike Beuttler, un pilote de second rang de la Formule 1, ce n'est pas très vendeur", reconnait l'auteur. Philippe Vogel décide donc en 2009 de créer sa propre maison d'éditions, sous la forme d'une micro-entreprise. Depuis, 14 livres ont été publiés, dont un qui revient longuement sur l'histoire du mythique circuit de Rouen-Les Essarts.

Il s'est aussi associé avec Cristophe Dépinay, un dessinateur qui avait son propre héros de bande dessiné, un personnage à l'opposé du célèbre Michel Vaillant. "Je partage à travers ces livres ma passion. Je ne vais pas réécrire l'histoire d'Alain Prost ou d'Ayrton Senna, ça a été fait plusieurs fois. J'essaye d'écrire sur des choses que j'ai vécu directement ou indirectement". Une activité que Philippe Vogel poursuit avec passion, pour d'autres auteurs et lui-même.

Tous les ouvrages sont sur le site http://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau Philippe Vogel sera présent au Salon Auto-Moto rétro de Rouen les 23 et 24 septembre 2017.