Rouen. Parties pour un Tour de France des énergies renouvelables, elles font escale à Rouen

Un Tour de France des énergies renouvelables. C'est le défi que se sont lancé Louise et Marie, deux étudiantes en école de commerce. Au programme, 40 jours et 3000 kilomètres à vélo à travers toute la France, à la recherche des meilleures initiatives en faveur des énergies renouvelable et du développement durable.

La première étape de leur périple les a amenées à Rouen. Trois rencontres ont été prévues sur la ville: avec Pierre Lecoutey, chargé de mission énergie à la ville de Rouen, Jérôme Legovic, directeur adjoint pour la transition énergétique de la Métropole de Rouen, et l'entreprise Vol-V, producteur indépendant d'électricité et de gaz renouvelable. "C'est intéressant parce qu'il y a un passé industriel à Rouen, c'est une ville qui part d'un peu plus loin au niveau énergétique et qui a beaucoup de choses à faire", confie Louise.

Rencontrer pour mieux comprendre

L'aventure a germé dans la tête de Louise lorsque sa grand-mère lui a présenté une amie qui a installé une éolienne dans son jardin. Cette démarche entraîne un déclic dans son esprit, et elle s'imagine rapidement la multitude d'acteurs, qui à leur propre échelle, agissent pour rendre notre planète un peu plus verte. Louise entraîne donc Marie dans ce Tour de France pour aller à la rencontre de ces acteurs du développement durable.

Des entreprises aux responsables politiques en passant par les "particuliers qui ont fait des petits trucs dans leur jardin", le duo souhaite rencontrer toutes les personnes pour mieux comprendre les problématiques locales et ainsi avoir un éclairage sur les solutions apportées.

Écoutez Louise, l'initiatrice de ce projet :

