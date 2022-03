Le trafic ferroviaire Paris-Roissy CDG perturbé ce week-end

Le trafic entre Paris et l'aéroport Roissy-CDG sera perturbé au cours du week-end du 12 et 13 août, en raison d'une interruption totale de la circulation du RER B entre la gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, a annoncé la SNCF.