Primaires PS : plus de 45 000 votants dans la Manche et le Calvados

19h : les bureaux de vote ferment en Basse-Normandie et le premier tour des primaires socialistes est donc terminé.

Dans la Manche, 63 bureaux de vote ont été ouverts aux électeurs, 97 également dans le Calvados. Et justement, côté participation, les électeurs se sont mobilisés aujourd'hui dans la région.

En cette fin de journée, on estime que plus de 30 000 personnes ont voté dans le Calvados, plus de 15 000 aussi dans la Manche... Des chiffres qui ont surpris les organisateurs.

Bonus 1 / Exemple avec Yvanne Keraudren, l'organisatrice des primaires dans la Manche.

Bonus 2 / Exemple au bureau de vote de l'hôtel de ville de Cherbourg avec Christian Bernard, l'un des responsables...