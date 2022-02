Pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour à Vincennes en nocturne, dans la 2ème course, j'ai choisi le 15 RACHMANINOV SEVEN, le 11, le 3, le 13, le 4, le 6, le 16 et le 9.

Le départ est fixé à 20H20.

Retrouvez tous les jours mes pronostics dans Normandie Matin sur Tendance Ouest à 6h30, 7h00, 7h30, 8h00, 8h30, 12h00.

