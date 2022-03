Verson. Trop d'abandons d'animaux, la S.P.A tire la sonnette d'alarme

Chiens et chats sont chaque année abandonnés en plus grand nombre l'été, mais depuis le mois de juin, le nombre de chats abandonnés a atteint un niveau critique. La S.P.A de Verson près de Caen (Calvados) ne peut plus les recueillir et elle n'est pas la seule dans ce département.

S.P.A et fourrières saturées

"On n'a pas la capacité pour tous les accueillir, on met en liste d'attente mais parfois on ne peut pas les prendre," déplore Vanessa Pecullo, présidente de la S.P.A de Verson. En ce qui concerne les chats, fourrières et refuges affichent complet sur le département et ne peuvent en accueillir davantage.

La première cause: les animaux non stérilisés par leur propriétaire

Les chats mettent au monde des portées d'un à huit chatons et peuvent enchaîner les portées. Lorsqu'ils ne sont pas stérilisés, les propriétaires peuvent très vite être submergés de petits, comme l'explique Vanessa Pecullo: " Les chattes qui ne sont pas stérilisées et les mâles qui ne sont pas castrés se reproduisent et font énormément de portées et on se retrouve avec une liste d'attente énorme."

Les propriétaires se retrouvent avec de nombreux chatons dont les premières semaines demandent beaucoup de temps et d'attention et les abandonnent ensuite lorsqu'ils s'en rendent compte. S'ajoute à cela les personnes qui abandonnent leur animal avant de partir en vacances.

La S.P.A insiste donc sur l'importance de stériliser ses animaux si l'on ne peut pas s'occuper de leurs portées. Les chats abandonnés se retrouvent dans les rues et risquent d'attraper des maladies telle que le coryza ou le typhus.

