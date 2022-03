Jurques. Nocturnes sur trois jours au zoo de Jurques en Normandie

Cela fait maintenant sept ans que le zoo de Jurques (Calvados) organise des nocturnes estivales. Cette année, ces visites originales sont programmées les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 août 2017. La nuit, c'est une toute autre ambiance qui attend les visiteurs ...

4 km de câbles

Pour l'occasion, ce sont pas moins de 130 sources de lumière et 4 km de câbles qui sont mis en place sur les douze hectares du parc. Les techniciens qui travaillent sur le projet chaque année, mettent trois jours à tout installer avant le test final qui est intervenu la veille de cette première journée ouverte au public. "On a installé énormément de spots lumineux qui permettent de créer des ambiances particulières sur chaque enclos. Tout le parc sera illuminé et les visiteurs pourront passer d'une ambiance à une autre," explique le responsable des animaux du parc, Guillaume Ourry.

Des animations nocturnes au programme

Le parc met en place un parcours lumineux pour que les visiteurs puissent se repérer et ce n'est pas sans raison. D'après Guillame Ourry, "même les habitués se perdent !" Des animations sont également prévues sur les trois jours. "On a une équipe d'animation qui va faire un spectacle de jonglage lumineux, on a également du vidéo mapping, c'est-à-dire une projection vidéo sur un site particulier du parc où on verra des éboulis, des temples, des animaux un peu fantastiques sortir de ces temples."

Les visiteurs pourront aussi être plus proches des animaux grâces aux soigneurs mobilisés eux aussi pour les animations des nocturnes. Ils présenteront des animaux qui ne plaisent pas toujours à tout le monde comme des scorpions, des mygales et des serpents.

Pour les animaux, pas d'inquiétude, la plupart sont nocturnes et ne seront pas dérangés par les promeneurs du parc qui auront sûrement la chance de voir les félins plus réveillés qu'en journée.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

Amour et sexualité des animaux : la Saint-Valentin très spéciale du zoo de Jurques

Au zoo de Thoiry, un rhinocéros tué, sa corne sciée et volée

L'Agenda en Normandie : vendredi 26 mai