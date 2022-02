De la "french cuisine" aux origines multiples

Le Plein des sens est une enseigne discrète, en quête constante de qualité. Seule une quinzaine de couverts peuvent y trouver refuge, dans une ambiance couleur chocolat-pistache et une certaine promiscuité. D’entrée, la carte laisse une bonne impression et déjà les fameux "sens" sont en éveil.



La qualité en prime

Chaque jour, des nouveaux plats sont proposés par le chef, autour d’un fil rouge : la diversité ! Le jour où je m’y rends, la formule entrée-plat-dessert du midi à 15 euros offre une vitrine tout à fait convaincante : velouté de carottes à la marocaine, suivi d’un pavé de saumon au sésame et pesto de roquette, avec une panacotta à la pistache et sauce à la framboise. Si l’envie vous prend de n’opter que pour une entrée-plat ou un plat- dessert, la somme à débourser est de 12 euros.

Je décide de tester l’un des plats de la carte aux noms tous aussi doux : un foie gras au sel de Chypre, confit d’oignons tandoori et navettes de brioche, puis un filet mignon laqué au miel sauce thaï aux dizaines de saveurs différentes. La quantité en pâtit un peu. Qu’importe, ici c’est la qualité gastronomique qui prime. Il m’en a coûté 23 euros.

Pratique. Le Plein des sens, au 58 rue Saint-Martin. Tél. 02 31 26 15 36.