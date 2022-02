Les sorties cinéma du mercredi 5 octobre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Bienvenue à Bord



Comédie Française avec Valérie Lemercier, Granck Dubosc et Gérard Darmon



Isabelle est DRH d’une grande compagnie maritime et a commis l'erreur de choisir pour amant son patron. Avant d'embarquer pour la croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa vie et de son boulot ! Pour se venger, elle choisit d'embaucher Rémy, un looser complet, pour devenir l'animateur principal du paquebot. Mais finalement, plutôt que de gacher la fête, rémy pourrait bien enfin avoir trouvé sa voie...





*Drive



Film d'action et suspense américain. Avec Ryan Gosling, LA sensation du moment à Hollywood (vu tout récemment dans Crazy sexy love et dans le prochain film de George Clooney)



« The Driver » est un solitaire qui est un as du pilotage. Le jour il est pilote cascadeur pour Hollywood et la nuit il est le chauffeur de gangsters, sans jamais s'impliquer dans les braquages. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'Irene et de on fils. Son mari sort de prison peu après et se retrouve obligé par ses anciens partenaires de participer à un braquage. « The driver » va alors tout faire pour l'aider.





*Dream House



film américain thriller/drame/angoisse avec daniel Craig, Rachel Weisz et Naomi Watts.



Un éditeur à succès déménage avec sa famille pour s'installer dans une maison à la campagne. Ses nouveaux voisins ne tardent pas à l'informer que leur maison a été le théâtre d'une tragédie puisqu'une femme y a été assassinée avec ses 2 enfants. Le village est persuadé que le coupable est le père de cette famille, qui lui a survécu. Des mystères entourent donc la maison...