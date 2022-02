Natation: Lacourt au rendez-vous

Le double tenant du titre mondial de la spécialité a légèrement amélioré son meilleur temps de la saison pour signer le deuxième chrono des séries en 24 sec 58/100. Seul le Japonais Junya Koga s'est montré plus rapide (24.54).

"J'étais impatient, je suis content de la façon dont ça se déroule. J'étais bien concentré avant le départ. Il ne fallait pas se faire piéger, faire le job pour entrer en demi-finales", a déclaré Lacourt.

"J'ai envie de nager demain (dimanche, en finale). On va essayer de monter étape par étape. Il faudra être meilleur ce soir (en demi-finales)", a ajouté celui qui a fait le pari de jongler entre natation, un peu, et reconversion, beaucoup, pour son ultime saison.

Egalement engagé sur cette épreuve, Jérémy Stravius (29 ans) a réalisé le cinquième temps (24.80), cinq jours après son élimination dès les séries du 200 m.

"Je suis content de bien rentrer dans ces séries. Il manque un peu de force et d'alignement sur la fin pour faire encore mieux et assurer la finale", a estimé l'Amiénois.

C'est côte à côte, dans la même série, que Lacourt et Stravius se sont élancés, un clin d'oeil pour les deux nageurs qui ont partagé l'or mondial du 100 m dos en 2011.

"Depuis 2010, on a l'habitude de nager ensemble. Le fait de nager dans la même série nous a bien détendus. C'est un plus, on se sent un peu une équipe contre des nageurs individuels", a expliqué Stravius.

En ouverture, Anna Santamans s'est, elle, qualifiée pour les demi-finales du 50 m avec le huitième temps (24.71) des séries dominées par la Suédoise Sarah Sjöström (24.08).

En soirée, outre les demi-finales de Lacourt, Stravius et Santamans, Mehdy Metella et Mélanie Hénique nageront respectivement la finale du 100 m papillon et celle du 50 m papillon. Et tenteront d'apporter une deuxième médaille à la France, après celle en bronze de Metella sur 100 m jeudi.

