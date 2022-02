Caen. A Caen, les Z'allumeurs de réverbères souhaitent faire pétiller le quotidien

"Cultiver le bonheur au quotidien". C'est ce qu'ambitionne l'association Les Z'allumeurs de réverbères, fondée à Caen (Calvados) en avril 2017. Cette ambition est née d'une constatation de la part de la présidente de l'association, après un tour du monde. "Quand je suis rentrée à Caen, j'ai été frappée par la morosité ambiante. Les gens ont perdu la joie, l'optimisme qu'on peut retrouver dans d'autres pays", explique Florence.

"Un 'Z' qui pétille"

L'optimisme qui anime les membres de l'association, on le retrouve jusque dans leur nom. Si l'allumeur de réverbère est un personnage du Petit Prince "qui éclaire son chemin et celui des autres", Florence a tenu à ajouter le "Z" devant. "Ce 'Z' c'est la flamme qu'on a tous en nous, c'est un Z qui pétille", s'enthousiasme-t-elle.

Les Z'allumeurs Impossible de lire le son.

L'association compte rallumer la flamme de ses adhérents et des curieux avec des "Happy café" où un thème est discuté chaque mois. Ils sont complétés par des ateliers "premiers pas". "On veut sortir des sentiers battus et les ateliers sont là pour que les gens osent faire leurs premiers pas grâce à des expériences concrètes", présente-elle.

Le premier a eu lieu mercredi 26 juillet 2017, et une cinquantaine de personnes ont participé à l'événement. "On avait prévu une salle pour 20 personnes, ce premier atelier a donc été une réussite !", se réjouit Isabelle, qui a l'animé.

Trouver des astuces au quotidien

Inspirée du mouvement Colibris fondé sous l'impulsion de Pierre Rabhi, l'association souhaite apporter des clés pour porter son attention sur le positif. "On ne dit pas que tout est beau et on n'est pas là pour donner des leçons, mais on souhaite juste inspirer pour qu'au quotidien le positif ait plus de poids que le négatif", tempère Florence.

Les Z'allumeurs de réverbères seront présents à Place aux association le samedi 2 septembre 2017 à Caen. Prochain Happy Café le mardi 19 septembre à la maison des associations à Caen.

A LIRE AUSSI.

Seine-maritime : "Zéro Déchet Rouen" mobilisé contre les nouvelles bouteilles de laits non recyclables

En Afghanistan, des médias dédiés aux femmes, un défi aux préjugés