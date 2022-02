Forges-les-Eaux. Normandie : dans un an, il sera le père Hamel du diocèse de Rouen

"Vous serez le futur père Hamel." Cette phrase, le jeune diacre de 26 ans l'entend tous les jours. Mais Julien Hamel, qui n'a aucun lien de parenté avec le père Hamel de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), a la tête sur les épaules et relativise. "Le nom Hamel est très répandu en Normandie, c'est un hasard un peu extraordinaire, mais j'essaie de n'y voir aucune raison mystique. (...) Ce que j'espère, c'est de ne pas être toujours identifié au père Hamel dans mon futur ministère, explique-t-il. Je ne ressens aucune pression, je ne serais pas le père Hamel bis."

Des JMJ perturbées

Comme beaucoup, Julien Hamel se souvient précisément de l'instant où il a appris l'assassinat du père Hamel. "J'étais avec un groupe rouennais aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie (Pologne). L'annonce est tombée de manière brutale. On s'est demandé pourquoi ? Pourquoi ce prêtre, déjà âgé... Il y avait une telle disproportion des forces. Tout cela a vraiment choqué le groupe."

Ce n'est pas de cette attaque que Julien Hamel tire sa vocation, mûrie depuis plusieurs années. Mais ce drame a été une prise de conscience supplémentaire. "Cela nous rappelle que lorsqu'on est diacre ou prêtre, on donne toute notre vie. C'est sûr qu'on ne cherche pas le martyr, mais on est à 100% au service de l'Eglise. Être ordonné n'est pas anodin."

Cette prise de conscience a été marquante, et le père Hamel a désormais une importance toute particulière pour le jeune homme qui va bien au-delà de son homonymie. "La figure du père Hamel m'aide spirituellement à avancer, je m'appuie pas mal sur elle", confesse-t-il.

Écoutez Julien Hamel :

Père Hamel en 2018

Julien Hamel officie le week-end dans la paroisse de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). En septembre 2017, il commencera la 6e année de son séminaire en région parisienne à Issy-les-Moulineaux. Il devrait être ordonné prêtre dans le diocèse de Rouen en juin 2018. Restera alors à trancher la question de son affectation. "On ne le sait qu'au dernier moment, je ne pense pas que cela soit décidé pour l'heure", dit-il. Et quand on lui parle de Saint-Étienne-du-Rouvray, il ne répond que d'un rire frais et malicieux.

