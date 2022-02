Libye: Haftar et Sarraj s'engagent à un cessez-le-feu et à des "élections dès que possible"

Les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, le chef du gouvernement de Tripoli Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'est Khalifa Haftar, s'engagent à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections "dès que possible", selon un projet de déclaration diffusé mardi par la présidence française.