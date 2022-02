Incendies: la France demande à l'UE "deux avions Canadair" en soutien

Si la réponse, qui doit être connue dans les prochaines heures, est favorable, les deux avions pourraient intervenir sur les incendies dès mardi soir, a précisé le préfet Jacques Witkowski, directeur général de la Sécurité civile. Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 Canadair, 7 Tracker et 2 Dash - gros porteur bombardier d'eau - et plus de 2.000 soldats du feu interviennent dans le Sud-Est, du sud du Vaucluse à la Haute-Corse en passant par le Var, pour venir à bout de ces incendies, d'origines inconnues.

