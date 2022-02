Le clash de Cortex et Cyprien : LA vidéo buzz de cette fin d'année.

Cyprien, alias, Monsieur Dream, est un jeune internaute de la veine de Norman (normanfaitdesvideos.com) et qui publie régulièrement sur le net ses observations sur la société d'aujourd'hui sous forme de vidéos. Son petit succès sur la toile lui a permis de se faire une place à la télévision sur une chaîne de la TNT.

Cortex est un rappeur qui vend des vêtements et qui manque terriblement d’à propos et qui s'’était fait connaître pour avoir injurié Marine Le Pen sur la toile. Cette dernière l'avait attaqué en justice pour ses propos.

Le premier coup sera donné par le rappeur avec des attaques du niveau d'un enfant qui n'a pas encore atteint le collège, mais avec de nombreuses grossièretés en prime. La réplique de Cyprien date de samedi, et contre toute attente, le jeune Cyprien utilise les armes de son adversaire en rappant sa réponse. Malgré tout, mais nous aurions aimé que seul le côté "RAP" soit repris. Dommage qu'il ait utilisé des insultes gratuites un brin discriminatoire pour répondre au rappeur (passage où il place son "ennemi" virtuel du côté des pickpockets sur les Champs-Elysées). Par ailleurs, comparer son adversaire à une personne handicapée n'était pas non plus très adroit.

S'agit il d'un véritable clash ou d'un buzz préparé et orchestré ? Souvenez vous du récent buzz autour de Max Boublil et Alibi Montana. C'était un peu le même concept : un rappeur s’en prend à un humoriste, qui lui répond par vidéo pour finir avec un clip de réconciliation.

Comment se terminera cet épisode ? Une chose est sure, 1 500 000 vues depuis samedi, c'est pas mal.

Allez, 1-0 à la mi-temps pour Cyprien. Attendons la suite si elle devait arriver.