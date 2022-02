Hors Normandie. Jouez sur la plage Tendance Ouest et remportez vos cadeaux

Tout l'été, venez jouer sur LA PLAGE TENDANCE OUEST, choisissez l'un des cinq objets présents sur la plage et remportez vos cadeaux.

Inscrivez-vous par SMS, envoyez le code PLAGE au 7 11 12 et par téléphone au 0 892 23 73 38.

À gagner cette semaine :

–Vos 2 descentes sur le toboggan Aquaride entre Saint-Pair-sur-Mer et Kairon. 11m de hauteur, 65m de longueur et une glisse a plus de 45 km/h.

–Votre pistolet à eau, de la marque Nerf, pour les enfants dès 6 ans ou ceux qui sont restés de grands enfants, contenance 1,4 litre et une portée jusqu'à 11m50.

–Votre ensemble de jeux de plage pour les enfants (seau, pelle, râteau) aux couleurs de Cars ou de la Reine des Neiges.