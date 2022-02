Bayeux. Une tapisserie de Bayeux version Game of Thrones exposée en Irlande

Elle ressemble à s'y méprendre à la tapisserie de Bayeux (Calvados). Mais quand on y regarde de plus près, ce ne sont pas les exploits de Guillaume le Conquérant qui sont tissés sur la nouvelle toile exposée au musée de Belfast mais les épisodes clés de la série Game of Thrones.

66 mètres de long

Surfant sur le succès du lancement de la nouvelle saison, l'Irlande du Nord fait la promotion de cette initiative originale et espère ainsi attirer les fans sur les différents lieux de la région où une bonne partie des scènes ont été tournées.

S'inspirant des tapisseries médiévales, notamment celle de Bayeux (Calvados), l'ouvrage de 66 mètres de long présente chaque événement clé de la série. De la naissance des dragons de Daenerys, à la mort de Joffrey en passant par la résurrection de Jon Snow ou le Red Wedding, tout y est!

Chaque semaine, un nouveau pan sera ajouté au fur et à mesure de la diffusion des épisodes. A la fin de la nouvelle saison, la tapisserie devrait ainsi atteindre les 77 mètres de long.

Déjà 150 millions de pounds de retombées économiques

Une version numérique du projet est disponible en ligne sur le site de l'office de tourisme irlandais. La tapisserie y est même agrémentée d'une foule de petites informations sur la série, en particulier sur ses lieux de tournage, que les touristes sont invités à venir découvrir sur l'île.

L'opération séduction pourrait se révéler payante. Selon une étude de Tourism Competitive Intelligence, en 2012, 40 millions de touristes ont sélectionné leur destination de villégiature parce qu'un tournage avait eu lieu à cet endroit. Screen Northern Ireland, société de production irlandaise, estime que la série aurait déjà eu des retombées économiques locales de l'ordre de 150 millions de livres.

