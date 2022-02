Elbeuf. Cinéma : à Elbeuf, le film Dunkerque se regarde en format original 70 mm

Les passionnés de cinéma pourront découvrir le film événement de Christopher Nolan, Dunkerque, en format 70 mm, à Elbeuf. "C'est le format de prédilection des puristes", explique fièrement Yoann Durand du groupe NOE cinémas qui gère le Grand Mercure à Elbeuf. Ben Hur est sorti dans ce format en 1959. Il permet une image plus lumineuse, d'une qualité hors norme. C'est en quelques sortes au cinéma ce que le vinyle est à la musique. Le 70mm a ensuite été petit à petit abandonné pour le 35mm, plus économique, puis le numérique.

Mais Christopher Nolan fait parti de ces grands réalisateurs qui entendent le remettre au goût du jour. Son carton au Box Office, Interstellar a été tourné en 70mm. Idem pour Quentin Tarantino qui a choisi ce format pour son dernier succès "Les huit Salopards". Désormais, Dunkerque, qui raconte le rembarquement des troupes alliées vers l'Angleterre, après la débâcle de mai 1940.

Écoutez Yoann Durand de NOE cinema :

Yoann Durand de NOE cinéma Impossible de lire le son.

Le Grand Mercure d'Elbeuf diffuse le format original

À Elbeuf, le Grand Mercure entend bien s'adresser à cette clientèle de puriste. "On a toujours gardé le matériel pour diffuser les films tournés en 70mm dans leur format d'origine", précise Yoann Durand. Et il le garantit, c'est le seul cinéma de Normandie à diffuser Dunkerque en 70mm. Ils sont deux dans toute la France. "On l'a fait pour Les Huit Salopards, et on a eu des clients qui sont venus de loin pour voir le film, notamment pas mal de Parisiens".

Dunkerque au Grand Mercure d'Elbeuf, à voir pendant trois semaines dans le format original, dès le 19 juillet 2017.

A LIRE AUSSI.

Les Oscars entrent en scène, "La La Land" favori

"Dunkerque": une "description fidèle" de l'évacuation des soldats britanniques (historien)

Logan, un film sombre et violent

Netflix perturbe le Festival de Cannes

Fespaco: en crise, le cinéma ouest-africain cherche sa voie