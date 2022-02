Assises : cinq et douze ans de prison

Une peine plus clémente puisque les faits ont été requalifiés par les Assises du Calvados . À l'origine, l'homme était poursuivi pour " tentative de meurtre " et avait été, en première instance, condamné à sept ans de prison. Les faits s'étaient déroulés en 2007 dans une ferme de Quibou, entre Saint-Lô et Coutances.

Devant les Assises de la Manche, toujours en appel, un Lexovien a été condamné hier à douze ans de réclusion criminelle pour tentative d’homicide et violences aggravées. Les faits s'étaient déroulés en juin 2007 à Lisieux. L'accusé avait notamment porté un coup de hachette au visage de sa femme.