Zoo. Premier pas du bébé ours à lunettes au zoo de Cerza !

Les ours à lunettes, appelés ainsi à cause de leurs marques claires près des yeux, ne sont plus très nombreux. La naissance de cet ourson au zoo de Cerza (Calvados) est donc une bonne nouvelle!

Premiers pas pour l'ourson

Six mois après sa venue au monde, le petit ours a fait ses premières sorties avec sa maman au zoo ce mardi 11 juillet 2017. Entre baignades et jeux, l'ourson semble bien s'adapter à son nouvel environnement. C'est aussi déjà un excellent grimpeur et pratique activement l'accrobranche!

L'espèce est menacée et il reste très peu d'individus à l'état sauvage pour cette espèce d'Amérique du Sud. Les visiteurs peuvent donc profiter de ces moments rare au zoo Cerza.

