Des archéologues à la découverte des épaves de Normandie

Après les côtes de la Manche et le Vendémaire, le Drassm (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) continue d'explorer la région au mois de juillet. Sur 500 sites inventoriés aujourd'hui, 80% sont des épaves contemporaines. "C'est la particularité de la Normandie, il y a énormément d'épaves des deux conflits mondiaux" note Cécile Sauvage, archéologue et responsable des littoraux du Mont-Saint-Michel à la frontière belge pour le Drassm.

Un train-ferry au large de Dieppe

Cette semaine, les archéologues sont au large de la Seine-Maritime. Ils réalisent une image au sonar multi-faisceau d'une grande épave, celle du Daffodil, un train-ferry coulé devant Dieppe en 1945. Ils explorent aussi deux épaves de paquebots de la première guerre au large de Fécamp et du Havre.

30 chars au large d'Omaha Beach

Les quinze derniers jours du mois seront consacrés au Débarquement de Normandie. Basé à Ouistreham dans le Calvados, l'équipage de l'André Malraux étudiera les vestiges des ports artificiels d'Arromanches et de Saint-Laurent-sur-Mer. Le Drassm s'intéresse aussi à d'autres vestiges du D-Day : les chars.

"Souvent les gens sont étonnés de découvrir que l'on ne travaille pas que sur des épaves de bateaux. Devant Omaha Beach, il y a une trentaine de chars, à quelques nautiques de la côte" raconte Cécile Sauvage. Des épaves menacées par la corrosion marine. "On estime environ qu'il y a 1 cm de corrosion métallique pour un siècle".