Rouen. À Rouen, l'escape game Brainscape présentera bientôt de nouveaux scénarios

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est bien connu. À Rouen, le départ de l'association l'Ubi fait, en quelque sorte les affaires du Brainscape, la salle d'escape game voisine, qui occupe depuis le mois de juin les locaux laissés vacants. Une belle opportunité à saisir pour l'entreprise qui cherchait à s'agrandir pour proposer de nouvelles aventures à ses clients. "Avec l'extension, nous allons passer d'environ 400 m² à près de 1 000 m² de surface", explique Gaultier Valentin, le responsable commercial de la salle.

Des nouveaux scenarios dans quelques mois

À l'intérieur, les premiers travaux d'aménagements ont déjà commencé pour créer de nouvelles salles et de nouveaux scénarios. Le premier d'entre-eux pourrait être accessible au public dès le mois d'octobre 2017 et d'autres pourraient suivre rapidement dans la foulée. "Avec cet agrandissement, nous allons changer l'entrée de place et nous pourrons faire des accueils personnalisés selon les scenarios", présente Gaultier Valentin.

Mais les créateurs du Brainscape envisagent aussi de créer une salle de séminaire de 50 places pour les entreprises, qui représentent une belle part de marché, et de mettre à jour les scénarios qui existent déjà, "notamment en ajoutant de l'électronique en remplacement des cadenas", conclut Gaultier Valentin.

A LIRE AUSSI.

Inédit à Rouen : la tour Jeanne d'Arc transformée en Escape Game