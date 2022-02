Mixez pour lutter contre les dangers de la route

Le site fonctionne comme un banc de mixage en ligne, pour créer son propre son sur la prévention des risques routiers, sur fond de musique électro, trip-Hop, folk, pop, hip-hop, rock n' roll etc.

En plus de la musique et des bruitages proposés, il est ensuite possible d'ajouter sa voix ou celle de personnalités du monde du spectacle, tel que les membres du Jamel Comedy Club, qui se sont prêtés a jeu.

Parmi les 100 mix les plus populaires sur Facebook, un jury composé de professionnels de la prévention et de la musique sélectionnera et récompensera les meilleurs sons en fonction de leur pertinence et de leur créativité. Deux scooters 50cm3 Yamaha avec tous les équipements de sécurité (casque, blouson et gants), ainsi que deux formations au permis de conduire sont à gagner.

L'an passé, le site Mixtaroute a généré 1.174 mix et fédéré 178.000 visites.

En 2009, 901 jeunes, âgés de 18 à 24 ans, ont été tués et 19 848 blessés, selon l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Mixtaroute.com est un concours ouvert jusqu'au 15 décembre 2011.