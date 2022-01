Mondeville. Basket : L'USOM Mondeville en stand by

Lors du dernier match de LFB (Ligue féminine de basket) de la saison 2016-2017, quatre joueuses cadres de l'effectif mondevillais annonçaient leur départ. KB Sharp, Marième Badiane, Michelle Plouffe et Lysa Millavet sont les heureuses élues.

Durant l'intersaison, l'USOM devait donc reconstruire un nouveau groupe. Et la première recrue se nomme Heleen Nauwalaers, jeune ailière belge de 21 ans. S'ajoute à elle une jeune bien connue du basket normand, en la personne de Myriam Djekoundade. Cette jeune intérieure de 19 ans vient tout droit du CB Ifs. Berkani et Gaucher, conservées par le club, seront les pièces maîtresses sur lesquelles s'appuieront les plus jeunes.

Le flop de Tamara Tatham

Présentée comme l'une des plus grosses recrues de l'intersaison, Tamara Tatham ne viendra finalement pas à Mondeville. Hésitant entre l'USOM et la retraite, elle a finalement opté pour la seconde option. Elle s'est engagée avec l'Université de Toronto en qualité d'assistante-coach.

Avec seulement deux recrues pour quatre départs, le marché des transferts de l'USOM est en stand-by. Difficile à cette période de l'année...

Retour aux affaires fin septembre

Après une préparation physique personnelle puis collective, l'USOM débutera sa saison contre la Roche Vendée le samedi 30 septembre 2017 à 13h. Comme à son habitude pour l'Open LFB, la rencontre se déroulera au stade Pierre de Coubertin, à Paris. Une rencontre qui permettra aux Mondevillaises de recevoir en match retour.

