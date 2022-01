Dans chaque société, jeux et jouets accompagnent toutes les étapes de l'existence. Qu'en était-il dans l'Antiquité gréco-romaine? Le musée de Vieux-la-Romaine (Calvados) propose d'emmener les visiteurs dans le passé, à la découverte des jeux et jouets de l'Antiquité. Hochets, poupées articulées, plateaux de jeux de stratégie ou jeux d'adresse…

Connaître la société antique

L'exposition accueille des objets en provenance de plusieurs musées français, mais également issus des fouilles de Vieux. Découvrez les jouets qui accompagnaient les gréco-romains depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. L'exposition s'est également intéressée aux jeux collectifs ou jeux de société, dont certains sont encore pratiqués aujourd'hui et d'autres ont complètement disparu.

Loin d'être anecdotique, l'étude des jeux et jouets fait entrer les visiteurs au coeur de la société antique. Une exposition à voir, à vivre et à jouer!

Pratique. Exposition Jeux et jouets dans l'Antiquité. jusqu'au 3 décembre au musée archéologique de Vieux la Romaine.