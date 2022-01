Norville. Randonnée entre terre et Seine à Norville

Entre Rouen et Le Havre, une randonnée de 12 km permet de découvrir le charme des paysages de la vallée de la Seine. La balade débute dans le village de Norville. Le promeneur passe devant l'église dédiée à Saint-Martin, une des plus belles du pays de Caux. Le chemin continue un temps dans la forêt pour offrir une vue imprenable sur la vallée de la Seine et les marais, propriétés des Norvillais. Une balade détente balisée de 3h.

Départ de Norville, parking boulangerie. Durée 3h10. Tél : 02 35 12 10 10

