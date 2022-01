Poses. Une journée au lac de Léry-Poses

La base de loisir de Léry-Poses fait 1 300 hectares, dont 650 en eau, dédiés aux loisirs de plein air. Largement de quoi combler toute la famille. Sur place, choisissez votre lac : celui des Deux Amants pour les plus tranquilles avec ses plages surveillées, planches à voile, pétanque, volley, foot, location de canoë-kayak et pédalos, ou le lac du Mesnil pour les plus sportifs : escalade, voile... La base propose également un parcours de golf.

À Poses. Ouvert tous les jours de 9h à 20h. Tél. 02 32 59 13 13