De nombreuses escales prévues

Ce ne sera toutefois pas la même effervescence aujourd'hui à Cherbourg même si *plus de 2 000 passagers font escale avec le Jewel of the Seas.



Et pendant ce temps là, Honfleur se prépare à accueillir huit paquebots en dix jours. Des escales sont prévus jusqu'au vendredi 17 septembre. Ça démarre dès aujourd'hui avec l'arrivée de l'Athena.



