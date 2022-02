Ouistreham reprend son Boat expo

La Boat-expo 2011 regroupe cette année près de 300 bateaux neufs et d’occasions, à la fois à terre et à flots dans le port de plaisance. Certains modèles ont d’ailleurs été présentés en avant-première, lors du salon nautique de Paris, en décembre dernier. Des vedettes et navires de la Marine nationale et de la SNSM seront exceptionnellement accessibles au public.

En marge des expositions et des ventes de bateaux, de nombreuses activités sont proposées, comme par exemple des exhibitions nautiques, des démonstrations de sauvetage aquatique par l’association Aquadog, des formations aux noeuds marins ou encore des essais de radio-modélismes. À noter également, la possibilité de participer au vide grenier nautique.



Pratique. Renseignements et inscriptions sur www.boatexpo.fr