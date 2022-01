Estival. Lire à la plage

Depuis maintenant douze ans, le département installe sur le front de mer de nombreuses communes de Seine-Maritime des cabanes à lire dans lesquelles il met gratuitement, à disposition des vacanciers une large gamme de livres pour donner le goût de la lecture.

Un concept plébiscité

Cet été, douze cabanes ont été montées dans douze stations balnéaires de la côte d'Albâtre du Havre au Tréport. Chacune de ces cabanes à lire recèle une collection d'ouvrages variés sélectionnés avec soin par la médiathèque départementale: romans, nouvelles, recueils de poésie, livres documentaires, bandes dessinées ou encore ouvrages de jeunesse afin que chacun puisse y trouver son compte.

Des médiateurs sont bien sûr présents quotidiennement pour orienter le lecteur dans ses choix et attiser sa curiosité. Les cabanes sont également équipées d'une terrasse et de nombreuses chaises longues pour inviter le lecteur à profiter dans les meilleures conditions de ces livres. Chaque année, depuis sa création, l'événement est très suivi et remporte l'adhésion aussi bien des estivants que des locaux.

Un programme d'animation

En plus de ce service, le département a aussi développé un programme d'animation de plus en plus riche. Objectif affiché: sensibiliser le public à la création littéraire et faire connaître des écrivains normands en organisant des rencontres avec des professionnels du monde du livre, des auteurs, ainsi que des ateliers d'écriture ou des lectures.

Le public jeunesse a également l'opportunité de participer à de nombreuses animations en particulier des séances de lectures de contes au Havre et à Saint-Adresse ou d'histoires animalières à St-Valéry-en-Caux. Les enfants seront également invités à jouer à des jeux de société grâce au partenariat avec la ludothèque de Fécamp.

Fier de sa richesse patrimoniale littéraire, le département rend hommage à Maupassant par des lectures de nouvelles mais donne aussi la parole aux auteurs normands d'aujourd'hui en invitant Jérôme Marcadé ou Sandrine Turquier.

Pratique. Jusqu'au 26 août de 14h à 19h sur 12 stations de la côte d'Albâtre. Gratuit. www.seinemaritime.fr

